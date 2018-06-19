وفد كوري جنوبي يزور كوريا الشمالية لإنشاء مكتب اتصال

تقوم مجموعة من المسؤولين والمدنيين الكوريين الجنوبيين بزيارة حاليا لمجمع كيسونغ الصناعي في كوريا الشمالية، للتحضير لإنشاء مكتب اتصالات مشترك بين الكوريتين.

وقد عبرت المجموعة المكونة من 17 عضوًا الحدود اليوم الثلاثاء لزيارة المجمع، من خلال مكتب العبور بين الكوريتين على خط "كيونغ أوي"، في حوالي الساعة 10 صباحًا.

وسيقوم الوفد بإعداد التجديدات للمكاتب الرئيسية ومساكن العمال داخل المجمع، ثم يعود في مساء اليوم، ثم يقوم بزيارة أخرى تستغرق يومًا واحدًا أيضا غدًا الأربعاء.

وخلال الزيارة السابقة في الثامن من يونيو، وجد المسؤولون الكوريون الجنوبيون أن بعض المرافق قد غمرتها المياه، وتحتاج إلى إصلاح.

ويذكر أنه تم الاتفاق على إنشاء مكتب الاتصال المشترك خلال القمة بين الكوريتين التي عقدت يوم 27 أبريل الماضي، ثم اتفقت الكوريتان في اجتماع رفيع المستوى على فتح مكتب الاتصال داخل المجمع الصناعي.



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