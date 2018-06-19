إقامة مباراة لكرة السلة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في شهر يوليو

أكتب :

2018-06-19 15:44:41

تحديث :

2018-06-19 16:43:34

إقامة مباراة لكرة السلة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في شهر يوليو

تقرر أن تعقد مباراة لكرة السلة بين الكوريتين في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في أوائل شهر يوليو المقبل. 
جاء ذلك بعد إجراء مباحثات رياضية بين الكوريتين أمس الاثنين، حيث اتفق الطرفان أيضا على
 الدخول المشترك تحت علم يرمز لشبه الجزيرة الكورية في حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الآسيوية للعام 2018 التي ستقام في إندونيسيا، كما حدث في دورة الألعاب الشتوية لعام 2018 في بيونغ تشانغ. 
ويعد هذا هو الدخول المشترك الحادي عشر بين الكوريتين في الأحداث الرياضية الدولية.
واتفقت الكوريتان أيضًا على تشكيل فرق مشتركة في عدة منافسات في الدورة، بالإضافة إلى دورة الألعاب البارالمبية. 

[Photo : KBS]

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