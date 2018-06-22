الكوريتان تتفقان على التحضير لإنشاء مكتب اتصال في كيسونغ

اتفقت الكوريتان على متابعة أعمال التحضير لإنشاء مكتب الاتصالات المشتركة بينهما في مجمع "كيسونغ " الصناعي في كوريا الشمالية، خلال اليوم والغد.

وصرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن الفريق الجنوبي في عملية التحضير قد وصل إلى مركز الدعم الشامل في مجمع كيسونغ في الساعة التاسعة من صباح أمس حيث قام بتنفيذ أعمال التحضير لبدء عملية صيانة المكتب حتى الساعة الرابعة والثلث من بعد ظهر الأمس، ثم عاد إلى البلاد.

وقام الفريق بترتيب بعض المكاتب في مركز الدعم الشامل والتفتيش على كابلات الكهرباء والأنابيب وما إذا كان هناك تسرب مياه وغيرها، كما قام بفحص الطابق تحت الأرضي لمساكن العاملين في مكتب التعاون والتفاوض للتبادلات بين الكوريتين.

وقالت الوزارة إن الفريق اقترح القيام بالمزيد من الأعمال الإضافية هناك وقد وافق الجانب الشمالي على ذلك، ومن ثم ينوي 17 عضوا في الفريق الجنوبي إنهاء عمليات التحضير خلال اليوم والغد.

[Photo : KBS News]