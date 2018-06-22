الكوريتان تناقشان إعادة لم شمل الأسر المشتتة

من المقرر أن تعقد الكوريتان غدًا الجمعة محادثات لهيئتي الصليب الأحمر، لمناقشة الاستعدادات لعقد جولة من جولات لم شمل الأسر المشتتة في شهر أغسطس.

ومن المقرر أن يقضي وفد كوريا الجنوبية ليلة في كوسونغ بمقاطعة كانغ وون اليوم الخميس، قبل عبور الحدود غدًا الجمعة للتوجه إلى مكان المحادثات في جبل كوم كانغ.

وسوف يتصدر جدول الأعمال موضوع عقد جولة لم الشمل في يوم الاستقلال الموافق للـ15 من أغسطس.

وسيكون هذا اللقاء، إذا تم بالفعل، أول اجتماع للأسر المشتتة منذ 3 أعوام.

وفي محاولة للتعامل بشكل أساسي مع القضايا المتعلقة بلم الشمل، من المتوقع أن يقترح وفد الجنوب أن تتبادل الكوريتان نعلومات حول أماكن وجود أفراد الأسر المنفصلة، وأن تسمح لهم بتبادل الرسائل والقيام بزيارات إلى مدنهم.

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