الكوريتان تفتتحان مكتب الاتصال في منتصف أغسطس

أكتب :

2018-06-22 10:06:36

تحديث :

2018-06-22 10:06:36

من المعلوم أن الكوريتين تعملان على افتتاح مكتب اتصالات مشترك بينهما، في الذكرى السنوية لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني.
وقال مصدر مطلع أمس الخميس إن الاستعدادات جارية لافتتاح مكتب الاتصال في مجمع كيسونغ الصناعي يوم الاستقلال، وهو الخامس عشر من أغسطس. وقد نصَّ إعلان بان مون جوم على إنشاء ذلك المكتب، خلال القمة التاريخية بين الكوريتين، التي انعقدت في شهر أبريل.
وقال نائب وزير التوحيد تشون هيه سونغ أمس الخميس إن كوريا الشمالية وافقت على إنشاء مكتب الاتصال داخل مكتب التبادل والتعاون في المجمع الصناعي المشترك بين الكوريتين.
وقال المصدر إن حكومة كوريا الجنوبية تقوم بمراجعة خطة لتعيين مسؤول على مستوى نائب وزير، ليكون مسؤولًا عن الموظفين الكوريين الجنوبيين في مكتب الاتصال، لكنه أضاف أنه يمكن تعيين مسؤول على مستوى مدير في ذلك المنصب.
وقال المصدر إن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد إجراء المزيد من المشاورات مع كوريا الشمالية.

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