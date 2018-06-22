انطلاق محادثات الصليب الأحمر بين الكوريتين في منتجع جبل كوم كانغ

بدأت صباح اليوم الجمعة في منتجع جبل كوم كانغ بكوريا الشمالية محادثات الصليب الأحمر بين الكوريتين.

ويتم في هذه المحادثات مناقشة القضايا المتعلقة بجدول أعمال جولة لم شمل الأسر المشتتة وحجمها والتي من المقرر تنفيذها بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس عشر من شهر أغسطس القادم.

وقد أبلغت كوريا الشمالية الجانب الكوري الجنوبي بقائمة أعضاء وفدها في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس، أي قبل 8 ساعات فقط من عقد المحادثات.

وسوف يرأس الوفد الشمالي "بارك يونغ إيل" نائب رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن.

أما الوفد الكوري الجنوبي فيرأسه رئيس لجنة الصليب الأحمر "بارك كيونغ سو" .

ومن المتوقع أن يعرض الجانب الكوري الجنوبي اقتراحا على نظيره الشمالي للتأكد مما إذا كان أعضاء الأسر المشتتة لا يزالون على قيد الحياة، وتبادل الرسائل والزيارات بين أفراد الأسر المشتتة.

الجدير بالذكر أنه تم تعليق برنامج لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين منذ شهر أكتوبر من عام 2015.

وقد بلغ عدد أعضاء الأسر المشتتة الذين لا يزالون على قيد الحياة 56 ألفا و890 شخصا في نهاية شهر يونيو الماضي، 5.6% منهم تجاوزت أعمارهم 70 عاما.

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