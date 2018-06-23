الكوريتان تتفقان على عقد لقاءات لم الشمل في أغسطس

اتفقت الكوريتان على عقد لقاء لم شمل الأسر التي فرقتها الحرب الكورية في جبل كوم كانغ في شهر أغسطس.

وتوصلت وفود البلدين إلى الاتفاق خلال محادثات الصليب الأحمر، التي استمرت لساعات منذ الساعة ١٠ صباح اليوم الجمعة، في فندق في المنتجع الجبلي في الشمال.

وبموجب الاتفاق، سيتم عقد لقاء لم الشمل الأول من نوعه منذ ٣ سنوات، في المنتجع الجبلي في الشمال، بين ٢٠ و٢٦ من أغسطس. وسيتم اختيار ١٠٠ مشارك من كل من الكوريتين لحضور الاجتماع. وسوف تتبادل الكوريتان القوائم النهائية لأفراد الأسر المشاركة في الرابع من أغسطس.

وسوف ترسل كوريا الجنوبية مسؤولين على مستوى العمل إلى موقع اللقاء الأسبوع المقبل لفحص المرافق ذات الصلة. كما سيتم ارسال وفد تحضيري قبل انعقاد اللقاء بخمسة أيام، للمساعدة في إكمال الاستعدادات.

كما اتفقت الكوريتان على مواصلة المناقشات من خلال تبادل المستندات والمزيد من محادثات الصليب الأحمر والمحادثات على مستوى العمل.

وكان من المتوقع أن يتم عقد اللقاء في منتصف أغسطس، الذي يوافق يوم الاستقلال من الاحتلال الياباني.

وكانت كوريا الجنوبية قد أوقفت رحلاتها السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ في يوليو ٢٠٠٨، بعد مقتل سائحة كورية برصاص جندي شمالي. وردا على ذلك أعلنت كوريا الشمالية تجميد الأصول الكورية الجنوبية في المنطقة في عام ٢٠١٠.



[Photo : KBS News]