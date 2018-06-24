ارتفاع التبرعات لبرنامج المساعدات الغذائية الكوري الشمالي بنحو 50٪ في شهرين

أفادت إذاعة "راديو آسيا الحرة" أنه في أعقاب محادثات القمم بين الكوريتين وبين واشنطن وبيونغ يانغ، قفزت التبرعات المقدمة إلى برنامج المساعدات الغذائية الموجهة إلى كوريا الشمالية ضمن برنامج الأغذية العالمي بنسبة 50 في المائة.

ووفقا للإذاعة فإن برنامج الأغذية العالمي جمع أكثر من 15 مليون دولار من المجتمع الدولي لمساعدة كوريا الشمالية، وهذا حتى يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما يعتبر زيادة بأكثر من خمسة ملايين دولار منذ أواخر أبريل.

وتبرعت الحكومة الفرنسية بمبلغ تسعة ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة في أواخر أبريل، بينما منحت الحكومة الكندية مبلغا قدره 15 مليون دولار.

لكن برنامج الأغذية العالمي يقول إنه يحتاج إلى 52 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية بحلول نهاية العام. التبرعات حتى الآن تمثل 29 في المئة من هذا المجموع.

كما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى التحديات التي تواجه نقل إمدادات الإغاثة منذ تشديد العقوبات الأممية على كوريا الشمالية.







