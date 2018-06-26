الكوريتان تعقدان اجتماعا لإعادة تشغيل خطوط الاتصال العسكري

بدأ صباح اليوم الاثنين اجتماع على مستوى العمل بين الكوريتين لبحث إعادة تشغيل خطوط الاتصال العسكري بينهما، وذلك في الجزء الجنوبي من مكتب العبور الغربي بين الكوريتين.

ومن بين خطوط الاتصال العسكري التي يتوقع إعادة تشغيلها، الخطان الشرقي والغربي، وخط آخر يربط بين قيادة الأسطول البحري الثاني في ميناء بيونغ تيك في كوريا الجنوبية، وقيادة الأسطول البحري الغربي في ميناء نامبو في كوريا الشمالية.

وكان خط الاتصال العسكري الغربي قد تم قطعه بالتزامن مع وقف العمل في مجمع كيسونغ الصناعي في شهر فبراير من عام 2016، ثم أعيد تشغيله في شهر يناير الماضي إلا أنه ظل يقتصر على المكالمات الهاتفية فقط، وكان من الضروري إعادة فتح خط الفاكس.

أما خط الاتصال العسكري الشرقي فقد تعرض لحريق اندلع في الجزء الشمالي من منطقة الحدود في شهر نوفمبر من عام 2010، ولم يتم إصلاحه حتى الآن.

وجاء عقد اجتماع اليوم بناء على اقتراح تقدمت به كوريا الجنوبية يوم العشرين من شهر يونيو الجاري.

[Photo : KBS News]