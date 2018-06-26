اختيار 500 مرشح للمشاركة في برنامج لم شمل الأسر المشتتة

تم اختيار 500 مرشح للمشاركة في برنامج لم شمل الأسر المشتتة المقرر له يوم الخامس عشر من شهر أغسطس القادم.

وعقدت منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية اجتماعا صباح اليوم الاثنين لوضع معيار ليتم من خلاله اختيار المرشحين، حيث قامت بموجب ذلك المعيار باختيار 500 مرشح من بين حوالي 57 ألف شخص تم تسجيلهم في قائمة الراغبين في المشاركة في جولة لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، وذلك باستخدام برنامج كمبيوتر.

وستقوم المنظمة باختيار 200 مرشح من بين الـ500 ليتم التأكد مما إذا كان أعضاء أسرهم في كوريا الشمالية لا يزالون على قيد الحياة أم لا.

وسيتم إقرار القائمة النهائية للمشاركين في برنامج لم شمل الأسر المشتتة يوم الرابع من شهر أغسطس القادم.

وسيقوم وفد كوري جنوبي بزيارة لمنتجع جبل "كوم كانغ" يوم الأربعاء القادم لصيانة مركز لم الشمل.

[Photo : YONHAP News]