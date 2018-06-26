مباحثات لربط وتحديث السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين

أعلنت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن الكوريتين ستعقدان سلسلة من الاجتماعات الخاصة بمشروع ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق بينهما.

وفي هذا السياق سيتم عقد اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية غدا الثلاثاء في بيت السلام الواقع في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" بحضور الوفدين الجنوبي والشمالي اللذين يتكون كل منهما من 3 أعضاء.

كما يبعقد اجتماع آخر للتعاون في مجال الطرق بعد غد الأربعاء في جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من قرية "بان مون جوم"، واجتماع للتعاون في مجال الغابات يوم السابع من شهر يوليو القادم، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد مكان انعقاده.

وقالت وزارة التوحيد إنها ستبحث في سلسلة الاجتماعات مع الجانب الشمالي سبل تنفيذ ما تم التوصل إليه في بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام محادثات القمة الكورية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء أسس لتحقيق التنمية المستدامة للعلاقات بين الكوريتين وإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

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