الكوريتان تعقدان محادثات حول التعاون في السكك الحديدية

بدأت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء محادثات بين الكوريتين حول التعاون في مجال السكك الحديدية، في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة بان مون جوم.

وصرح "كيم جونغ ريول" رئيس الوفد الكوري الجنوبي ونائب وزير النقل بأنه سيتم مناقشة سبل تحديث وإعادة ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين، بما يتماشى مع إعلان بان مون جوم الصادر في ختام القمة بين الكوريتين في شهر أبريل.

وأضاف أنه ستكن هناك قيود على ذلك التعاون بسبب العقوبات الدولية المفروضة حاليا على بيونغ يانغ.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 10 سنوات التي تعقد فيها الكوريتان مثل هذه المحادثات، كما أنها أول مرة يناقش فيها الجانبان التعاون الاقتصادي بينهما منذ أن فرضت سيول عقوبات اقتصادية على بيونغ يانغ في عام 2010، بعد حادث غرق السفينة الحربية الكورية الجنوبية "تشون آن".

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