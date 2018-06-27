الكوريتان لم تناقشا رسميا حتى الآن نقل كوريا الشمالية لمدفعيتها بعيدة المدى

صرح مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" بأن تصريحات رئيس الوزراء ذات الصلة بنقل كوريا الشمالية مدفعيتها بعيدة المدى تعني ببساطة أن سيول بحثت داخليًا هذه القضية ولكن لم تتم مناقشتها رسميًا مع كوريا الشمالية.

وجاءت هذه التوضيحات في أعقاب الجدل الذي أثير حول تصريحات لرئيس الوزراء حول نقل المدفعية الكورية الشمالية، حينما كان يتحدث عن التغييرات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين في خطاب ألقاه يوم الاثنين الماضي.

وأوضح المصدر أيضا أن نقل المدفعية بعيدة المدى عن الحدود هو أحد الموضوعات التي ينتظر أن تجري مناقشتها خلال المحادثات العسكرية المستقبلية بين الكوريتين، مؤكدا على أنه تم بحث هذه القضية داخليا فقط في كوريا الجنوبية حتى الآن.

ويذكر أن مسألة نقل المدفعية الكورية الشمالية بعيدة المدى، الموجودة حاليا عند خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين، هي إحدى أهم بنود إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، حيث إنها تهدد المناطق الحضرية الرئيسية في كوريا الجنوبية.



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