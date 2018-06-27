وفد كوري جنوبي يزور كوريا الشمالية للتحضير لجولة لم شمل الأسر المشتتة

يتوجه وفد من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية اليوم الأربعاء للإعداد لجولة جديدة من جولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 من أغسطس القادم في جبل "كوم كانغ" الكوري الشمالي.

ووفقا لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية، سيعبر الوفد المكون من 20 عضوا الحدود عبر مكتب العبور بين الكوريتين على خط "دونغ هيه"، حيث يزور الشمال من أجل فحص حالة الفنادق والمنشآت الأخرى التي ستشهد عقد جولة لم الشمل.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإصلاح وترميم تلك المنشآت خلال شهريْ يوليو وأغسطس بناءً على نتائج الفحص الذي سيجريه الوفد.

وكانت كوريا الشمالية قد أعطت موافقتها على هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم.



[Photo : KBS News]