الكوريتان تجريان عملية فحص مشتركة لربط السكك الحديدية بينهما

أكتب :

2018-06-27 15:51:20

تحديث :

2018-06-27 17:27:57

الكوريتان تجريان عملية فحص مشتركة لربط السكك الحديدية بينهما

قررت الكوريتان استئناف التعاون بينهما في مجال السكك الحديدية لأول مرة منذ 10 سنوات بعد أن اتفقتاعلى إجراء عملية فحص مشترك استعدادا لربط الجانبين عبر السكك الحديدية. 
وفي هذا السياق عقد الطرفان محادثات خاصة لقسم تعاون السكك الحديدية في منطقة "بان مون جوم"الحدودية بالأمس، حيث أصدرتا بيانا مشتركا في هذا الشأن.
وقرر الجانبان تكوين فريق بحث مشترك لتحديث خط "دونغ هيه" وخط "كيونغ أوي"، كما اتفقا على إجراء بحث مشترك في الجزء الشمالي لخطي السكك الحديدية. 
ومن المقررإجراء فحص مشترك هناك في منتصف شهر يوليو القادم حيث سيتم فحص نظام الإشارات والاتصالات والتعرف على إجراءات المتابعة استعدادا لربط السكك الحديدية بين الجانبين.
وسيقوم الجانبان بعد ذلك بعملية بحث مشترك في جميع الأجزاء الشمالية من خط "كيونغ أوي" الذي يربط منطقة "كيسونغ" بمنطقة "شين اوي" في كوريا الشمالية.

[Photo : KBS News]

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