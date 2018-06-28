الكوريتان تعقدان اجتماعا حول السكك الحديدية اليوم

تعقد الكوريتان اليوم اجتماعا خاصا للجنة الطرق في دار التوحيد في الجزء الشمالي من منطقة "بان مون جوم" الحدودية. وسوف يرأس الوفد الجنوبي في المحادثات النائب الثاني لوزير الأراضي والنقل "كيم جونغ ريول"، بينما سيرأس الوفد الشمالي نائب وزير الأراضي وحماية البيئة "بارك هو يونغ".

ومن المقرر أن يناقش الجانبان سبل ربط الطرق بين الكوريتين وتحديث الطريق الكورية الشمالية.

ولكن بسبب استمرار العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، من المتوقع أن يتبادل الجانبان الآراء حول إجراء فحوصات مشتركة أولا.

وكانت الكوريتان قد قررتا في اجتماعهما للجنة السكك الحديدية أول من أمس، إجراء فحص مشترك على مناطق الربط في خطيْ السكك الحديدية "كيونغ أوي" و"دونغ هيه"، وإجراء بحث مشترك حول الأوضاع في الجانب الشمالي.

ويذكر أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن إجراءات متابعة تنفيذ بيان السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي في بان مون جوم.

وقد اتفق الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي في بيان بان مون جوم على ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق من أجل التنمية المتوازنة للاقتصاد القومي والازدهار المشترك.





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