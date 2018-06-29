الكوريتان تتفقان على تحديث الطرق الرئيسية بين البلدين

أكتب :

2018-06-29 10:17:13

تحديث :

2018-06-29 10:17:13

الكوريتان تتفقان على تحديث الطرق الرئيسية بين البلدين

اتفقت الكوريتان على تحديث شبكة الطرق، التي تربط بين بيونغ يانغ وكيسونغ، وكذلك الطرق التي تربط بين الكوريتين، عبر الحدود الشرقية.
وخلال الاجتماع على مستوى العمل، الذي عُقِد في الجانب الكوري الشمالي من قرية الهدنة أمس الخميس، اتفقت الكوريتان على تحديث وتوسيع الطرق بين العاصمة الكورية الشمالية ومدينة كيسونغ الحدودية، وكذلك الطريق بين مدينة كوسونغ الحدودية الجنوبية ومدينة ونسان الساحلية الشمالية.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق بحث مشترك، لتنفيذ مشروعات التحديث والقيام بتفتيش ميداني مشترك على طريق كيسونغ وبيونغ يانغ في أوائل أغسطس.
وفيما يتعلق بحجم البناء والتحديث، اتفق الجانبان على تطبيق المعايير الدولية، مع احترام شروط المناطق المعنية.

[Photo : YONHAP News]

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