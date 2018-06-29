سيول وبيوننغ يانغ تتفقان على تحديث الطرق السريعة في كوريا الشمالية

اتفقت الكوريتان على تحديث الطرق السريعة في كوريا الشمالية.

جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الخميس بين مسؤولي الجانبين في جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح، وسيتم بموجبه تحديث الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي كيسونغ وبيونغ يانغ، وطريق سريع آخر يربط بين مدينتي "كوسونغ" و"وان سان".

وفي إطار تنفيذ هذا المشروع، سيتم تشكيل فريق مشترك بين الكوريتين في أوائل شهر أغسطس القادم لتقييم الوضع على الأرض.

واتفق الجانبان على بدء العمل في تحديث الطرق السريعة في أسرع وقت ممكن فور انتهاء اتخاذ الإجراءات التحضيرية.

كما اتفقا على التعاون المشترك في تطوير التقنية الحديثة اللازمة لبناء الطرق السريعة وإدارتها.

الجدير بالذكر أن بيان "بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي ينص على ربط الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية بينهما وتحديثها.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع تحديث الطرق السريعة في كوريا الشمالية في تعزيز تبادل الزيارات بين الكوريتين عبر البر.

وكانت الصين وروسيا قد أبدتا اهتماما كبيرا بمشروع تحديث الطرق السريعة في كوريا الشمالية، إلا ان بيونغ يانغ لم تقبل مشاركة البلدين في تنفيذ المشروع.

[Photo : KBS News]