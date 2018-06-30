فريق التفتيش: مرافق إعادة لم الشمل تحتاج إلى إصلاح شامل

أكتب :

2018-06-30 16:22:34

تحديث :

2018-06-30 16:22:34

فريق التفتيش: مرافق إعادة لم الشمل تحتاج إلى إصلاح شامل

عاد إلى سيئول يوم أمس الجمعة فريق كوري جنوبي من زيارة إلى كوريا الشمالية لتفقد منشآتٍ ستخصص لعقد لم شمل الأسر الكورية المشتتة المقررة في شهر أغسطس.
وكان قد غادر فريق التفتيش المكون من 20 عضوا، بمن فيهم مسؤولون من وزارة التوحيد والصليب الأحمر وهونداي اسان، صباح يوم الاربعاء.
خلال أيام إقامتهم الثلاث، تفقد المسؤولون مركز إعادة لم الشمل وفندقًا ومرافق أخرى ذات صلة بهذا الحدث المقرر اجراءه في منتجع جبل كومغانغ في الشمال.
وقال المسؤول بوزارة التوحيد "كيم بيونغ دي" الذي قاد الوفد إن التقنيين من كوريا الجنوبية والكورية الشمالية رافقوا عمليات التفتيش التي تقدمت بسلاسة بفضل تعاون نشط من كوريا الشمالية.
وقال كيم إن العديد من المرافق تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، مشيرا إلى أن آخر حدث للم الشمل تم عقده في أكتوبر 2015. ووعد باستعدادات شاملة للإصلاحات وكذلك للحدث المقرر في 20 أغسطس.
وقال كيم إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحد من أي إزعاج أو مشاكل تتعلق بسلامة العائلات التي لم تقابل ذويها المقيمين في الشمال منذ الحرب الكورية، مؤكدا أن الاصلاحات ستبدأ قريبا بعد مناقشات مع بيونغ يانغ.

[Photo : YONHAP News]

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