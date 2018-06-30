الحكومة الكورية تُخطر كوريا الشمالية بالمشاركين في مباراة كرة السلة بين الكوريتين

قال مصدر مسؤول في وزارة التوحيد في سيول إن الحكومة الجنوبية قد سلمت كوريا الشمالية قائمة المشاركين الكوريين الجنوبيين في مباريات كرة السلة الودية بين الكوريتين المقرر إقامتها في بيونغ يانغ الأسبوع المقبل.

وتضم القائمة المكونة من 90 شخصا وفدا حكوميا رفيع المستوى من خمسة أعضاء يرأسه وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون". وسيسافر 50 من الرياضيين الرجال والنساء الكوريين الجنوبيين إلى كوريا الشمالية بهذه المناسبة إلى الشمال، إلى جانب 30 من العاملين في وسائل الإعلام و 15 موظفا من الحكومة.

وستقام أربع مباريات في كرة السلة للرجال والسيدات يومي 4 و 5 يوليو المقبل.

ويذكر أن الكوريتين قد اتفقتا على عقد مباريات ودية في كرة السلة خلال المحادثات الرياضية بينهما التي عقدت في قرية الهدنة "بان مونجوم" يوم 18 يونيو الماضي.

[Photo : KBS News]