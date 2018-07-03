من المنتظر أن تقوم الكوريتان بتنفيذ إجراءات المتابعة لما تم التوصل إليه في المباحثات رفيعة المستوى ومباحثات العمل التي عقدت بينهما في شهر يونيو الماضي، بدءا من هذا الشهر.

وفي هذا السياق، بدأ اليوم الاثنين العمل في إنشاء مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين داخل مجمع كيسونغ الصناعي، وإجراء عمليات صيانة لمكتب آخر للتعاون والتبادلات بينهما.

وستقام مباراة ودية بين الكوريتين يومي الرابع والخامس من يوليو الجاري في بيونغ يانغ، وذلك لأول مرة منذ إقامة مباراة مماثلة في عام 2003.

وسيغادر الفريق الكوري الجنوبي المكون من 50 لاعبا ولاعبة غدا الثلاثاء متوجها إلى بيونغ يانغ برئاسة وزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون".

كما ستعقد الكوريتان اجتماعا للتعاون في مجال الغابات بعد غد الأربعاء لبحث القضايا المتعلقة بترميم الغابات المهجورة في كوريا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر الإجراءات التحضيرية لبرنامج لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين خلال شهر يوليو الجاري.

[Photo : YONHAP News]