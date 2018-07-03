سيول تستعد لوضع نظام للعلاقات المستدامة بين الكوريتين

صرح وزير التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "تشو ميونغ كيون" بأنه سيقوم باتخاذ التدابير اللازمة لوضع نظام خاص بالحفاظ على العلاقات المستدامة بين الكوريتين، وتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية خلال القمة الكورية القادمة.

جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده الوزير "تشو" اليوم الاثنين بمناسبة مرور عام على تنصيبه، حيث أضاف أنه من المتوقع أن تعقد محادثات القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في الخريف القادم.

وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه لتطوير العلاقات بين الكوريتين من خلال تنفيذ التبادلات مع كوريا الشمالية وتنفيذ ما ينص عليه بيان "بان مون جوم"، مشيرا إلى أن الكوريتين قد عقدتا خمس جولات من المباحثات رفيعة المستوى في شهر يونيو الماضي، وأنهما ستعقدان أنواعا مختلفة من برامج التبادلات في شهريْ يوليو وأغسطس، بما في ذلك مباراة ودية لكرة السلة وجولة للم شمل العائلات المشتتة.

وأضاف أن هذه التبادلات سيتم تنفيذها من خلال أخذ الرأي العام في الاعتبار، وأيضا التعاون مع المجتمع الدولي.

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