استئناف تشغيل الخط الساخن للاتصالات البحرية بين الكوريتين

أكتب :

2018-07-02 13:56:22

تحديث :

2018-07-02 13:57:51

استئناف تشغيل الخط الساخن للاتصالات البحرية بين الكوريتين

استؤنف أمس الأحد تشغيل شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية بين الكوريتين لأول مرة منذ 10 أعوام من تعليقها، لإجراء اتصالات بينهما بصورة سلسة في البحر.
جاء ذلك ضمن إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيان "بان موم جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي، والمباحثات العسكرية رفيعة المستوى في شهر يونيو الماضي.
وكانت الكوريتان قد اتفقتا في عام 2004 على استخدام شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية كخط ساخن للاتصالات بينهما لمنع حدوث مواجهات غير متوقعة في البحر الغربي، ولكن تم تعليق استخدام هذه الشبكة في شهر مايو من عام 2008 بسب تصاعد التوتر في العلاقات بين الكوريتين.
وتخطط وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لتبادل المعلومات مع الجانب الشمالي عن عمليات صيد الأسماك غير الشرعية، وإعادة الخط العسكري الساخن الغربي بين الجيشين الجنوبي والشمالي.

[Photo : KBS News]

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