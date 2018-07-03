الكوريتان تتبادلان قوائم بأسماء المرشحين للمشاركة في جولة لم الشمل

انتهت هيئة الصليب الأحمر الكوري الجنوبي من إعداد قائمة بأسماء 250 مرشحًا للمشاركة في جولة لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين المقرر لها أن تعقد في شهر أغسطس القادم في كوريا الشمالية.

وقال مصدر مسؤول في الصليب الأحمر الكوري الجنوبي أمس الاثنين إنه تم اختيار 250 شخصا من بين 500 مرشح كان قد تم اختيارهم عشوائيا بناء على ظروفهم الصحية واستعدادهم للمشاركة في جولة لم الشمل.

ومن المنتظر أن تتبادل هيئتا الصليب الأحمر في الكوريتين قائمتي أسماء المرشحين اليوم الثلاثاء في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، ومن ثم تبدأ عملية التأكد مما إذا كان أقارب أولئك المرشحين على قيد الحياة أم لا، وما إذا كانوا على استعداد للمشاركة.

وبعد الانتهاء من هذه العملية بحلول يوم 25 يوليو، ستقوم هيئتا الصليب الأحمر يوم الرابع من أغسطس بتبادل قائمتين نهائيتين تضم كل منهما أسماء 100 شخص سيشاركون في جولة لم الشمل، ثم يتم عقد اللقاءات من يوم 20 إلى يوم 26 أغسطس في منتجع جبل "كوم كانغ" الكوري الشمالي.





[Photo : KBS News]