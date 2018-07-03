يزور وفد مكون من مسؤولين ورياضيين كوريين جنوبيين كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء للمشاركة في مباريات لكرة السلة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.

وقد غادر الوفد الذى يضم 100 عضو برئاسة وزير التوحيد "جو ميونغ كيون" متجها إلى بيونغ يانغ فى الساعة العاشرة من صباح اليوم على متن طائرتين عسكريتين من مطار سيول فى "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي.

ووفقًا لمصادر مسؤولية في وزارة التوحيد في سيول، يتكون الوفد من حوالي 50 لاعب كرة سلة، و30 موظفًا إعلاميًا، وخمسة مسؤولين حكوميين، وعدد من الموظفين الآخرين.

وتخطط الكوريتان لإقامة أربع مباريات لكرة السلة في بيونغ يانغ يوميْ الغد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وقد تم الترتيب لإقامة هذه المباريات ضمن إجراءات متابعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات على مستوى العمل بين الكوريتين في التبادلات الرياضية، في منتصف شهر يونيو الماضي.



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