الكوريتان تناقشان التعاون في قطاع الغابات

أكتب :

2018-07-04 10:38:49

تحديث :

2018-07-04 10:38:49

الكوريتان تناقشان التعاون في قطاع الغابات

بدأت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية محادثات على مستوى العمل في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة التعاون المشترك بينهما في قطاع الغابات.
وقالت وزارة التوحيد في سيول إنه سيتم إرسال وفد يضم ثلاثة أعضاء برئاسة "ريو كوانغ سو" نائب وزير إدارة الغابات الكورية، بينما سيمثل كوريا الشمالية في المحادثات "كيم سونغ يون" المسؤول الكبير في وزارة حماية البيئة.
ومن المتوقع أن يناقش الجانبان سبل مساعدة كوريا الشمالية على استعادة غاباتها التي دمرتها عمليات قطع الأشجار المفرطة، واستكشاف التعاون في المجالات الأخرى ذات الصلة.

[Photo : YONHAP News]

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