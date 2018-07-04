وسائل الإعلام الشمالية تبرز زيارة الوفد الجنوبي لإقامة مباريات كرة السلة

أكتب :

2018-07-04 10:41:32

تحديث :

2018-07-04 10:41:32

وسائل الإعلام الشمالية تبرز زيارة الوفد الجنوبي لإقامة مباريات كرة السلة

نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية تقارير اليوم الأربعاء حول زيارة وفد من كوريا الجنوبية إلى بيونغ يانغ للمشاركة في مباريات ودية لكرة السلة بين الكوريتين.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في الشمال إن الوفد الذي يزور بيونغ يانغ برئاسة وزير التوحيد الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون"، قد وصل إلى العاصمة أمس الثلاثاء من أجل "ممارسة الرياضة لإعادة التوحيد".
وأضاف التقرير أن وزارة الثقافة والرياضة أقامت حفل عشاء في مطعم "أوك ريو كوان" من أجل الوفد الجنوبي.
كما بث التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية تقريرا مشابها قال فيه إن الوفد الكوري الجنوبي وصل إلى مطار بيونغ يانغ الدولي حيث تلقى ترحيبا حارا من نائب وزير الرياضة الكوري الشمالي "وان كيل يو".
ومن المقرر أن تقام أربع مباريات ودية في كرة السلة بين الكوريتين في بيونغ يانغ اليوم الأربعاء وغدا الخميس.
وسوف يعود الوفد الكوري الجنوبي المكون من 100 شخص، بمن في ذلك مسؤولون حكوميون ولاعبو كرة سلة وصحفيون، إلى سيول يوم الجمعة.

[Photo : KBS News]

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