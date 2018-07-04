الكوريتان تعقدان مباريات ودية في كرة السلة

تجري كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية مباريات ودية في كرة السلة اليوم الأربعاء وغدا الخميس في العاصمة الشمالية بيونغ يانغ.

وفي هذا السياق، سيشكل لاعبو كرة السلة من الكوريتين فريقا مشتركا للمباراتين اللتين ستعقدان اليوم، بدءا بمباراة للسيدات في الساعة الثالثة و40 دقيقة من بعد ظهر اليوم في قاعة "ريو كيونغ تشونغ جو يونغ" الرياضية في بيونغ يانغ.

وسيتم خلط الرياضيين من الجانبين في فرق تسمى "السلام" و"الازدهار".

كما ستقام مباراتان غدا الخميس بين الفريقين الجنوبي والشمالي، ولكن لن يتم تسميتهما بالفريق الجنوبي والفريق الشمالي، ولكن بـ"الفريق الأزرق" و"الفريق أحمر"، كما لن يتم استخدام أي أعلام أو نشيد وطني في المبارتين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباريات ودية في كرة السلة بين الكوريتين منذ عام 2003.

وتم الترتيب لهذه المباريات خلال المحادثات بين الكوريتين على مستوى العمل في شهر يونيو الماضي بشأن التبادلات الرياضية.

ومن المعروف أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" من محبي كرة السلة، ولذلك يتوقع البعض حضوره تلك المباريات بين الكوريتين.



[Photo : KBS]