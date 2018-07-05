الكوريتان تعقدان أول مباراة بينهما في كرة السلة منذ 15 عاما

عقدت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أول مباراة بينهما في كرة السلة منذ 15 عاما، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقام لاعبو كرة السلة من الكوريتين بتشكيل فرق مشتركة لإقامة مباراتين وديتين، بدءا بمباراة للسيدات أقيمت في الساعة الثالثة و40 دقيقة عصر اليوم، في صالة الألعاب الرياضية "ريو كيونغ تشونغ جو يونغ"، في العاصمة الشمالية بيونغ يانغ، ثم بدأت بعدها مباراة للرجال.

وقد اختلط الرياضيون من الجانبين في فرق أطلق عليها اسم "السلام" و"الازدهار".

ومن المقرر أن تقام مباراتان أخريان بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية غدا الخميس.

ولن يتم تصنيف الفرق بين الشمال والجنوب، ولكن سيطلق عليها اسم "الفريق الأحمر" و"الفريق الأزرق"، كما لن يتم استخدام أي أعلام أو نشيد وطني في هذا الحدث.

ويذكر أنه قد تم طرح فكرة إقامة مباريات في كرة السلة بين الكوريتين عندما أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم 27 أبريل الماضي.









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