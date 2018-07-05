الكوريتان تعقدان أول مباراة بينهما في كرة السلة منذ 15 عاما

أكتب :

2018-07-04 17:23:31

تحديث :

2018-07-04 18:23:07

الكوريتان تعقدان أول مباراة بينهما في كرة السلة منذ 15 عاما

عقدت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أول مباراة بينهما في كرة السلة منذ 15 عاما، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وقام لاعبو كرة السلة من الكوريتين بتشكيل فرق مشتركة لإقامة مباراتين وديتين، بدءا بمباراة للسيدات أقيمت في الساعة الثالثة و40 دقيقة عصر اليوم، في صالة الألعاب الرياضية "ريو كيونغ تشونغ جو يونغ"، في العاصمة الشمالية بيونغ يانغ، ثم بدأت بعدها مباراة للرجال.
وقد اختلط الرياضيون من الجانبين في فرق أطلق عليها اسم "السلام" و"الازدهار".
ومن المقرر أن تقام مباراتان أخريان بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية غدا الخميس.
ولن يتم تصنيف الفرق بين الشمال والجنوب، ولكن سيطلق عليها اسم "الفريق الأحمر" و"الفريق الأزرق"، كما لن يتم استخدام أي أعلام أو نشيد وطني في هذا الحدث.
ويذكر أنه قد تم طرح فكرة إقامة مباريات في كرة السلة بين الكوريتين عندما أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم 27 أبريل الماضي.



[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>