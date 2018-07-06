الكوريتان تتفقان على إجراء عمليات مشتركة لمكافحة الآفات الزراعية Video

أكتب :

2018-07-05 11:26:15

تحديث :

2018-07-05 18:01:36

عقدت  الكوريتان اجتماعا  لقسم  التعاون في  التشجير  والغابات بالأمس  حيث  اتفقتا على  تنفيذ  عمليات مكافحة  مشتركة  للحشرات  الضارة في  المناطق  المجاورة للحدود  بين  الكوريتين.
وأصدر  الطرفان بيانا  صحفيا  مشتركا يتضمن  هذا  المحتوى بعد  اجتماع   استغرق  أكثر  من  12  ساعة  في  دار  السلام في  منطقة  "بان مون جوم"  الحدودية.
وقرر  الجانبان القيام  بزيارة  تفقدية في  المناطق  المعنية في  منتصف  هذا  الشهر  بحيث  يتوصل  الجانب  الكوري الجنوبي  للسبل  الضرورية من  أجل  لمكافحة الحشرات  الضارة.
وناقش  الطرفان عددا  من  قضايا  التعاون  في مجال التشجير  وبناء  الغابات وحمايتها،  بما  في  ذلك  تحديث  مشاتل  الأشجار  والتصدي  بشكل  مشترك  للحرائق في  الغابات.
كما  اتفقا  على  التعاون الفعال  في  مجال  العلوم  والتقنية الخاصة  بالتشجير  وبناء  الغابات  بما  في  ذلك  تبادل  الإنجازات العلمية  والتقنية  التي  تحققت  في  مجال  بناء  الغابات  وحمايتها.
بالإضافة  إلى  ذلك،  وافق  الطرفان أيضا  على  تكوين  لجنة  عمل  خاصة  لتنفيذ  مشروعات التعاون  في  بناء  الغابات  بين  الكوريتين  وحل  المشاكل  المثارة في  أثناء  تنفيذ  ما  اتفق  عليه  خلال  الاجتماع  عبر  تبادل  الوثائق.

[Photo : YONHAP News]

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