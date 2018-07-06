الكوريتان تعقدان مباراتين وديتين في كرة السلة

أكتب :

2018-07-05 14:45:51

تحديث :

2018-07-05 15:16:28

الكوريتان تعقدان مباراتين وديتين في كرة السلة

من المقرر أن تنظم كوريا الجنوبية والشمالية مباراتين وديتين في كرة السلة، في بيونغ يانغ، اليوم الخميس، وهو اليوم الثاني من مباريات كرة السلة بين الكوريتين، حيث يتنافس لاعبو البلدين في صالة الألعاب الرياضية "ريو كيونغ تشونغ جو يونغ" في العاصمة الشمالية.
ومع ذلك، لن يتم تصنيف الفرق إلى جنوب وشمال، وإنما باللون الأزرق والأحمر فقط، كما لن يتم استخدام أعلام البلدين ولا النشيد الوطني.
وتشمل مباريات اليوم مباراة نسائية وتليها مباراة للرجال.
وقد شكَّل اللاعبون أمس الأربعاء فريقين يحملان اسم "السلام" و"الازدهار"، من مزيج من اللاعبين من الكوريتين، وقد فاز فريق "الازدهار" بالمباراة النسائية، بينما انتهت مباراة الرجال بالتعادل.
وحضر مباريات الأمس عدد من كبار المسؤولين الشماليين، بمن فيهم "تشيه هوي" رئيس اللجنة التوجيهية الوطنية، و"ري سون كوان" رئيس لجنة كوريا الشمالية لإعادة التوحيد السلمي للبلاد.
لكن الزعيم الكوري الشمالي، الذي يشتهر بحبه لكرة السلة، لم يحضر المباريات.

[Photo : KBS News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>