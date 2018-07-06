الكوريتان تعقدان مباراتين وديتين في كرة السلة

من المقرر أن تنظم كوريا الجنوبية والشمالية مباراتين وديتين في كرة السلة، في بيونغ يانغ، اليوم الخميس، وهو اليوم الثاني من مباريات كرة السلة بين الكوريتين، حيث يتنافس لاعبو البلدين في صالة الألعاب الرياضية "ريو كيونغ تشونغ جو يونغ" في العاصمة الشمالية.

ومع ذلك، لن يتم تصنيف الفرق إلى جنوب وشمال، وإنما باللون الأزرق والأحمر فقط، كما لن يتم استخدام أعلام البلدين ولا النشيد الوطني.

وتشمل مباريات اليوم مباراة نسائية وتليها مباراة للرجال.

وقد شكَّل اللاعبون أمس الأربعاء فريقين يحملان اسم "السلام" و"الازدهار"، من مزيج من اللاعبين من الكوريتين، وقد فاز فريق "الازدهار" بالمباراة النسائية، بينما انتهت مباراة الرجال بالتعادل.

وحضر مباريات الأمس عدد من كبار المسؤولين الشماليين، بمن فيهم "تشيه هوي" رئيس اللجنة التوجيهية الوطنية، و"ري سون كوان" رئيس لجنة كوريا الشمالية لإعادة التوحيد السلمي للبلاد.

لكن الزعيم الكوري الشمالي، الذي يشتهر بحبه لكرة السلة، لم يحضر المباريات.



[Photo : KBS News]