كوريا الشمالية تريد الإسراع في عقد المحادثات بين الكوريتين

قالت كوريا الشمالية إنها إجراء المحادثات بين الكوريتين بوتيرة أسرع، وفقًا لوزير التوحيد الكوري الجنوبي تشو ميونغ كيون، الذي يزور كوريا الشمالية حاليا.

وقال تشو للصحفيين اليوم الخميس إن كيم يونغ تشول، رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في الشمال، كشف عن هذا الموقف عندما أجرى معه محادثات في وقت مبكر من اليوم.

وأضاف تشو أنه أبلغ كيم بأنه يعتقد ان الكوريتين ستدركان مواقفهما الطبيعية من خلال إجراء المناقشات المستمرة.

كما صرح بأن كيم سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي "مياك بومبيو" غدا خلال زيارته الثالثة لبيونغ يانغ.





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