الكوريتان تعقدان مباحثات رياضية في بيونغ يانغ

عقدت الكوريتان مباحثات رياضية أمس الخميس في بيونغ يانغ.

وتم في هذه المباحات التي بدأت في الساعة الحادية عشرة و50 دقيقة من ليلة أمس الخميس بحث القضايا المتعلقة بمشاركة كوريا الشمالية في بطولة كوريا المفتوحة لتنس الطاولة التي ستقام في مدينة ديجون في كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري، وبطولة العالم للرماية التي ستقام في مدينة تشانغ وون الكورية الجنوبية في شهر أغسطس القادم، بالإضافة إلى المسيرة المشتركة للكوريتين في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامته في اندونيسيا في شهر أغسطس القادم.

وحضر مباحثات الأمس وفد كوري جنوبي يتكون من خمسة أعضاء برئاسة نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة "نوه تيه كانغ"، ووفد كوري شمالي مكون من خمسة أعضاء برئاسة نائب وزير الرياضة "أون كيل أو".

وسيتم الإعلان عن نتائج المباحثات بعد عودة الوفد الرياضي الكوري الجنوبي الذي شارك في المباريات الودية لكرة السلة في بيونغ يانغ، إلى البلاد بعد ظهر اليوم الجمعة.

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