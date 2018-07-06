اختتام المباريات الودية لكرة السلة بين الكوريتين دون حضور الزعيم الشمالي

أقيمت أمس الخميس في بيونغ يانغ مباراتان وديتان لكرة السلة بين الكوريتين حيث فاز الفريق الجنوبي على نظيره الشمالي بـ81 نقطة مقابل 74 نقطة في المباراة النسائية فيما فاز الفريق الشمالي على نظيره الجنوبي بـ82 نقطة مقابل 70 نقطة في المباراة الرجالية.

وقد تجمع حوالى 12 ألفا من المتفرجين الكوريين الشماليين لمشاهدة المباراتين وتشجيع لاعبي الكوريتين، لكن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لم يظهر في الملعب.

وقام "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بزيارة لموقع إقامة الوفد الرياضي الكوري الجنوبي، وقال إن الزعيم "كيم" يقوم بجولة تفقدية خارج بيونغ يانغ.

[Photo : KBS News]