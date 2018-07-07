عودة وفد كرة السلة من كوريا الشمالية

أكتب :

2018-07-07 16:03:42

تحديث :

2018-07-07 16:17:26

عودة وفد كرة السلة من كوريا الشمالية

عاد الرياضيون والمسؤولون والصحفيون الكوريون الجنوبيون إلى سيول أمس الجمعة من كوريا الشمالية التي زاروها في رحلة استمرت أربعة أيام للمشاركة في مباريات ودية لكرة السلة، هي الأولى من نوعها بين الكوريتين منذ 15 عاما.
ووصل الوفد الذى يضم 101 عضو برئاسة وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" إلى قاعدة سيول الجوية على متن طائرتين عسكريتين، فى وقت متأخر من بعد ظهر أمس.
وقد عقدت الكوريتان أربع مباريات خلال هذا الحدث الودي، كما التقى مسؤولون من الجانبين خلال الزيارة، حيث أجرى الوزير "تشو" محادثات مع "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية أول من أمس الخميس، والتقى نائب وزير الرياضة الكوري الجنوبي "روه تيه كانغ" مع نظيره الكوري الشمالي "وان كيل يو" وناقشا سبل تنمية التبادلات الرياضية المشتركة.
ولم يحضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مباريات كرة السلة أو يظهر في أي أحداث أخرى خلال زيارة الوفد الكوري الجنوبي. وصرح "كيم يونغ تشول" للوزير "تشو" إن "كيم جونغ أون" لم يتمكن من حضور المباريات لأنه يقوم بتفتيش ميداني خارج العاصمة.
وقد قام الوفد الكوري الجنوبي خلال الزيارة بجولة في منشأة تعليمية في بيونغ يانغ.

[Photo : KBS News]

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