بدء إصلاح منشآت لم الشمل في كوريا الشمالية الاثنين القادم

من المنتظر أن تبدأ يوم الاثنين القادم عملية إصلاح وترميم المنشآت التي سيتم فيها إجراء جولة لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، المقرر لها شهر أغسطس القادم.

وقالت وزارة التوحيد في سيول إن وفدا يضم 22 عضوا يرأسه مدير إدارة في الوزارة ويضم مسؤولين من الصليب الأحمر وشركة "هيون ديه آسان"، سيزور كوريا الشمالية يوم الاثنين لإجراء عمليات الإصلاح والترميم، وذلك بناء على نتائج التفتيش الذي أجراه فريق كوري جنوبي زار منطقة جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية الشهر الماضي.

ويشار إلى أن منتجع جبل "كوم كانغ" هو المكان الذي سيقام فيه جولة لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس.

وقالت وزارة التوحيد إن أعمال التجديد سوف تستمر حتى 15 أغسطس، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ستحتاج إلى أن يبقى الفنيون والمهندسون في كوريا الشمالية، أو يقومون بزيارات ذهابًا وإيابًا عبر الحدود.

وقد تعهدت حكومة سيول ببذل قصارى جهدها لإتمام عملية التجديد، بالإضافة إلى استكمال الاستعدادات الأخرى، من أجل إقامة ناجحة لجولة لم الشمل التي سيلتقي من خلالها أفراد العائلات المشتتة بين الكوريتين بأقاربهم الذين انفصلوا عنهم منذ الحرب الأهلية الكورية.



[Photo : KBS News]