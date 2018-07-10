كوريا الشمالية تصف المطالب الأمريكية بأنها أسلوب عصابات

نددت كوريا الشمالية بالموقف الأمريكي الذي يقضي بعدم تخفيف العقوبات عنها إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية بالكامل.

ووصفت كوريا الشمالية المطالب التي قدمها وزير الخارجية الأمركي "مايك بومبيو" لنزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، بأنها "عقلية أشبه باسلوب العصابات"، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بعد بضع ساعات من مغادرة "بيومبيو" بيونغ يانغ.

وجاء هذا الاعتراض احتجاجا على تمسك الولايات المتحدة بموقفها الداعي إلى عدم رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قبل تحقيق نزع السلاح النووي منها بالكامل.

وأكدت كوريا الشمالية على ضرورة الإعلان عن انتهاء الحرب الكورية كشرط لتخفيف حدة التوتر العسكري وإنشاء نظام للسلام وبناء الثقة المتبادلة في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية قد قام بنقل رسالة شخصية من الزعيم "كيم جونغ أون" إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن طريق وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو".

[Photo : KBS News]