كوريا الشمالية تصف المطالب الأمريكية بأنها أسلوب عصابات

أكتب :

2018-07-09 12:18:06

تحديث :

2018-07-09 14:25:45

كوريا الشمالية تصف المطالب الأمريكية بأنها أسلوب عصابات

نددت كوريا الشمالية بالموقف الأمريكي الذي يقضي بعدم تخفيف العقوبات عنها إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية بالكامل.
ووصفت كوريا الشمالية المطالب التي قدمها وزير الخارجية الأمركي "مايك بومبيو" لنزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، بأنها "عقلية أشبه باسلوب العصابات"، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بعد بضع ساعات من مغادرة "بيومبيو" بيونغ يانغ.
وجاء هذا الاعتراض احتجاجا على تمسك الولايات المتحدة بموقفها الداعي إلى عدم رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قبل تحقيق نزع السلاح النووي منها بالكامل.
وأكدت كوريا الشمالية على ضرورة الإعلان عن انتهاء الحرب الكورية كشرط لتخفيف حدة التوتر العسكري وإنشاء نظام للسلام وبناء الثقة المتبادلة في شبه الجزيرة الكورية.
وأضافت أن "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية قد قام بنقل رسالة شخصية من الزعيم  "كيم جونغ أون" إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن طريق وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو".

[Photo : KBS News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>