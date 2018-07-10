وفد جنوبي يزور الشمال لإصلاح منشآت لم شمل الأسر المشتتة

وصل وفد كوري جنوبي إلى منتجع جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية لإصلاح المنشآت التي ستيم استخدامها خلال جولة لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين المقرر إجراؤها خلال الفترة من العشرين وحتى السادس والعشرين من شهر أغسطس القادم.

ويتكون الوفد الجنوبي من 22 شخصا من مسؤولي منظمة الصليب الأحمر وشركة "هيون ديه آسان"، بالإضافة إلى فنيين من شركات هندسية، وقد وصلوا إلى المنتجع عبر خط الحدود الشرقي.

وتستمر عمليات الإصلاح حتى يوم الخامس عشر من شهر أغسطس القادم الذي سيصل فيه فريق متقدم جنوبي للتحضير لبرنامج لم شمل الأسر المشتتة.

وكان وفد جنوبي آخر يتكون من 20 عضوا قد قام بزيارة لمجمع كوم كانغ خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من يونيو الماضي لتقييم الوضع الحالي لتلك المنشآت.

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