الكوريتان تعقدان مباريات في كرة القدم للعمال في سيول خلال أغسطس

وافقت أكبر منظمات عمالية في الكوريتين على عقد مباريات في رياضة كرة القدم للعمال من الكوريتين، خلال شهر أغسطس القادم، في العاصمة سيول.

وقال أكبر اتحادين لنقابات العمال في كوريا الجنوبية إن الاتحاد العام لنقابات العمال في كوريا الشمالية قد أبلغهما أمس الاثنين بأنه سيشارك في مباريات كرة القدم التي ستقام في سيول خلال الفترة من 10 وحتى 12 من أغسطس القادم.

وكان "الاتحاد الكوري لنقابات العمال الكورية الجنوبية" و"اتحاد نقابات العمال الكورية" قد اقترحا يوم 26 يونيو تنظيم تلك المباريات.

وقال الاتحادان إن حوالي 80 من الكوريين الشماليين في فريقين سيزورون سيول للمشاركة في المباريات، لكنه لم يتم حتى الآن وضع خطة حول أماكن إقامتهم أو أماكن إقامة المباريات.

وكانت الكوريتان قد عقدتا مباريات في كرة القدم للعمال في أغسطس من عام 1999 في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، ثم في مدينة تشانغ وان في كوريا الجنوبية في عام 2007، وأخيرا في أكتوبر من عام 2015 في بيونغ يانغ.





[Photo : KBS News]