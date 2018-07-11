كيم جونغ أون يجري تفتيشًا على مواقع البناء

أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء بأن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" تفقد مرافق الإنتاج ومواقع البناء في منطقة "سام جي يون" في مقاطعة "ريانغ كانغ".

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ ثمانية أيام التي تغطي فيها وسائل الإعلام الكورية الشمالية أنشطة عامة يقوم بها كيم، ومع ذلك لم تذكر الموعد الذي قام فيه الزعيم بتلك التفقدات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن كيم قام بالتفتيش على مواقع البناء وتلقى إحاطة عن خطة تطوير تلك المدينة الجديدة.

وفي الوقت الذي توارى فيه كيم عن الأنظار، عقدت الكوريتان مباريات ودية لكرة السلة في بيونغ يانغ، والتي كان الزعيم الكوري الشمالي قد اقترحها على الرئيس مون جيه إين في أثناء لقائهما في قرية الهدنة في أبريل الماضي.

كما لم يظهر كيم بشكل علني عندما زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.



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