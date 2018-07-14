كوريا الشمالية تشارك في بطولة تنس الطاولة الدولية في سيول

أكتب :

2018-07-13 14:46:31

تحديث :

2018-07-13 17:16:21

كوريا الشمالية تشارك في بطولة تنس الطاولة الدولية في سيول

تشارك كوريا الشمالية في بطولة كوريا الدولية المفتوحة لتنس الطاولة التي ستفتتح يوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري في مدينة ديجون الكورية الجنوبية، بفريق يتكون من 16 لاعبا ولاعبة، و9 مسؤولين.
وقالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها أصدرت موافقة للفريق الرياضي الكوري الشمالي بزيارة كوريا الجنوبية.
وسيصل الفريق الشمالي إلى سيول يوم الأحد القادم عن طريق مطار إنتشون الدولي، ثم يغادر سيول عائدا إلى بلاده يوم الثالث والعشرين من يوليو.
وكانت الكوريتان قد اتفقتا على مشاركة الفريق الرياضي الكوري الشمالي المكون من 25 عضوا في بطولة كوريا الدولية المفتوحة لتنس الطاولة في المباحثات الرياضية التي عقدت في بيونغ يانغ يوم الخامس من يوليو ضمن إطار المباريات الودية لكرة السلة.

[Photo : YONHAP News]

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