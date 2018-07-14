إعادة فتح الخط الهاتفي المباشر بين الجيش الكوري الشمالي وقيادة قوات الأمم المتحدة

أكتب :

2018-07-13 14:48:48

تحديث :

2018-07-13 17:16:42

إعادة فتح الخط الهاتفي المباشر بين الجيش الكوري الشمالي وقيادة قوات الأمم المتحدة

تم إعادة فتح الخط الهاتفي المباشر الذي يربط بين الجيش الكوري الشمالي وقيادة قوات الأمم المتحدة عبر قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".
وصرحت مصادر دبلوماسية اليوم الجمعة بأن كوريا الشمالية عبرت أمس الخميس عن نيتها إعادة ربط هذا الخط الهاتفي المباشر عبر خط الاتصال بين الكوريتين، حيث نقلت كوريا الجنوبية هذه النية إلى قيادة قوات الأمم المتحدة.
وكان الخط الهاتفي المباشر قد تم فتحه في عام 1998، لكنه قُطع في عام 2013 بعد أن أعلنت كوريا الشمالية عنقرارها بإلغاء اتفاقية الهدنة الموقعة بينها وبين قوات الأمم المتحدة في عام 1953.
ومن ثم، ظلت قوات الأمم المتحدة وكوريا الشمالية تجريان الاتصالات الضرورية بينهما في قرية "بان مون جوم" عبر ميكروفونات ومكبرات صوتية محمولة، طوال الفترة الماضية.

[Photo : YONHAP News]

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