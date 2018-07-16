كوريا الشمالية تصدر عفوا عاما لأول مرة منذ 3 سنوات

كشف تقرير لوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين عن أن السلطات في بيونغ يانغ ستصدر عفوا عاما اعتبارا من من اليوم الأول من شهر أغسطس القادم بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس نظامها الحاكم، والتي ستأتي في شهر سبتمبر.

وقال التقرير إن الوزارات والهيئات ذات الصلة ستتخذ الإجراءات اللازمة ليستقر كل من سيتم الإفراج عنه ويتمتع بحياته اليومية.

وسيتم يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بحجم العفو العام والخاضعين له لاحقا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها كوريا الشمالية بإصدار عفو عام منذ عام 2015، عندما احتفلت بالذكرى السبعين على استقلالها وتأسيس حزب العمال الحاكم فيها.

وكان الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل" قد أصدر عفوين عامين في عام 2012 بمناسبة الذكرى المئوية لعيد ميلاد أبيه "كيم إيل سونغ" مؤسس الدولة الشيوعية، والذكرى السبعين لعيد ميلاده.

ويرى المراقبون أن العفو العام هذه المرة يستهدف تعزيز ولاء الشعب للزعيم "كيم جونغ أون" من خلال التأكيد على حبه للشعب، وإظهار الجهود التي تبذلها بيونغ يانغ أمام العالم لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها.

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