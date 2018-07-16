استعدادات لتنظيم عرض فني كوري شمالي في سيول

أكتب :

2018-07-16 14:44:56

تحديث :

2018-07-16 16:15:54

استعدادات لتنظيم عرض فني كوري شمالي في سيول

قال المتحدث باسم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية "هوانغ سونغ أون" اليوم الاثنين إن الوزارة قد طالبت الجانب الكوري الشمالي بتحديد موعد لتنظيم عرض فني كوري شمالي بعنوان "الخريف قادم" في سيول.
وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اقترح تنظيم هذا العرض بعد أن شاهد العرض الفني الكوري الجنوبي بعنوان "الربيع قادم" في بيونغ يانغ في شهر أبريل الماضي.
وأضاف المتحدث أن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا على تنظيم هذا العرض في محادثات القمة التي عقدت بينهما يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي.
وقال إن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضمن الاستعدادات لتنظيم العرض الفني الكوري الشمالي فور تقليها ردا من الجانب الكوري الشمالي بشأن موعده.

[Photo : YONHAP News]

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