الكوريتان تفحصان السكك الحديدية على خط كيونغ أوي

تقوم كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بعمليات فحص جزء من خط السكك الحديدية على طول الساحل الغربي لكوريا الشمالية، ضمن إجراءات إعادة ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.

وفي هذا الإطار توجه وفد كوري جنوبي مكون من 15 مسؤولا، بقيادة "هوانغ سونغ كيو" وكيل وزارة النقل، نحو الشمال صباح اليوم باستخدام الطريق الحدودي الغربي، حيث التقى الوفد الجنوبي بسبعة مسؤولين كوريين شماليين لإجراء عمليات الفحص المشترك.

وفي هذا السياق، من المقرر أن يتحقق الجانبان من خط السكك الحديدية على خط "كيونج أوى" من مدينة كيسونغ الكورية الشمالية وحتى خط ترسيم الحدود العسكرية على طول الساحل الغربى، ثم إجراء محادثات على مستوى العمل.

وفي نفس السياق، أجرى الجانبان تفتيشا على السكك الحديدية على الساحل الشرقي في كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي. ويأتي ذلك ضمن إجراءات المتابعة لما تم الاتفاق عليه في القمة بين الكوريتين يوم 27 أبريل الماضي. وكان الجانبان قد عقدا محادثات عمل الشهر الماضي واتفقا على إجراء عمليات تفتيش ميدانية مشتركة على السكك الحديدية كخطوة أولى في عملية تحديث وإعادة ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.



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