سيول تبحث إمكانية تخفيض وجودها العسكري عند الحدود بين الكوريتين

أكتب :

2018-07-25 14:02:06

تحديث :

2018-07-26 10:26:19

سيول تبحث إمكانية تخفيض وجودها العسكري عند الحدود بين الكوريتين

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء أنها تدرس إمكانية سحب بعض القوات والمعدات العسكرية من منطقة الحدود مع كوريا الشمالية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة بين الكوريتين بعد محادثات القمة بينهما.
وقالت الوزارة إنها ستقوم بسحب بعض الجنود والمعدات من مراكز المراقبة داخل المنطقة منزوعة السلاح على أساس تجريبي، كما تدرس توسيع نطاق الانسحاب التدريجي في وقت لاحق.
ويذكر أنه يتمركز حاليا في كل مركز مراكز المراقبة التي أنشأها الجانبان في تلك المنطقة ما يتراوح بين 30 و40 جنديا مدججا بأسلحة ثقيلة، تحت مسمى "الشرطة المدنية".
وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا على جعل المنطقة منزوعة السلاح منطقة سلام في بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام محادثات القمة بينهما في شهر أبريل الماضي.


[Photo : YONHAP News]

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