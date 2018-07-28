كوريا الشمالية تفكك منشأة الصواريخ العابرة للقارات

قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن كوريا الشمالية قامت فيما يبدو بتفكيك منشأة للصواريخ العابرة للقارات، بالقرب من بيونغ يانغ.

وأفادت الإذاعة بأن صور الأقمار الصناعية الأخيرة لمنطقة مصنع للسيارات في بيونغ سونغ في مقاطعة جنوب بيونغ آن، حيث يقع المرفق، تُظهِر أنه تمت إزالته.

وقالت الإذاعة إنها عثرت أيضًا على هيكل كبير بجوار المرفق، وقد اختفى بعد مقارنة الصور الحديثة بالصور القديمة لنفس المكان.

وقال نيك هانسن، محلل صور الأقمار الصناعية، إنه يبدو أن كوريا الشمالية تقوم بتفكيك المنشأة، لكنه أكد أن التوصل إلى نتيجة مؤكدة يحتاج إلى مراقبة الموقع لفترة أطول قليلًا.



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