وصول اللاعبين الشماليين إلى الجنوب للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

من المقرر أن يصل اللاعبون الكوريون الشماليون الذين تم اختيارهم للمنافسة في الفرق المشتركة بين الكوريتين، في دورة الألعاب الآسيوية القادمة، إلى كوريا الجنوبية يوم السبت القادم للمشاركة في التدريبات.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد "بيك تيه هيون" اليوم الأربعاء إن الوفد الشمالي يضم 34 عضوًا، وسيصل إلى الجنوب عبر بكين.

وأضاف المتحدث أن الوفد يضم 18 لاعبًا في رياضة قوارب الكاياك، و8 مجدفين، و3 لاعبات لكرة السلة ومدربهن، وأربعة من موظفي الدعم.

وقد وافقت الكوريتان على تشكيل فرق مشتركة في سباق قوارب التنين، وكرة السلة النسائية، والتجديف، في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا في شهر أغسطس القادم.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الاتحاد الكوري للزوارق إن المتسابقين الشماليين سيبدؤون التدريب مع نظرائهم من الجنوب في مركز تشونغ جو تان غوم الدولي يوم الأحد.



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