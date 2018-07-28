وصول اللاعبين الشماليين إلى الجنوب للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

أكتب :

2018-07-25 15:14:21

تحديث :

2018-07-25 16:00:35

وصول اللاعبين الشماليين إلى الجنوب للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

من المقرر أن يصل اللاعبون الكوريون الشماليون الذين تم اختيارهم للمنافسة في الفرق المشتركة بين الكوريتين، في دورة الألعاب الآسيوية القادمة، إلى كوريا الجنوبية يوم السبت القادم للمشاركة في التدريبات.
وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد "بيك تيه هيون" اليوم الأربعاء إن الوفد الشمالي يضم 34 عضوًا، وسيصل إلى الجنوب عبر بكين.
وأضاف المتحدث أن الوفد يضم 18 لاعبًا في رياضة قوارب الكاياك، و8 مجدفين، و3 لاعبات لكرة السلة ومدربهن، وأربعة من موظفي الدعم.
وقد وافقت الكوريتان على تشكيل فرق مشتركة في سباق قوارب التنين، وكرة السلة النسائية، والتجديف، في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا في شهر أغسطس القادم.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الاتحاد الكوري للزوارق إن المتسابقين الشماليين سيبدؤون التدريب مع نظرائهم من الجنوب في مركز تشونغ جو تان غوم الدولي يوم الأحد.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>