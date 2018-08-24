الأسر المنفصلة منذ الحرب الكورية تلتقي مجددا في ثاني أيام لم الشمل

أكتب :

2018-08-21 14:11:45

تحديث :

2018-08-21 17:59:22

الأسر المنفصلة منذ الحرب الكورية تلتقي مجددا في ثاني أيام لم الشمل

اجتمع 89 من كبار السن الجنوبيين بأفراد عائلاتهم الشماليين لمدة خمس ساعات نهار اليوم الثلاثاء، ثاني أيام برنامج لم شمل الأسر المشتتة جراء الحرب الكورية (1950-1953).
المشاركون الذين التقوا بأحبائهم يوم أمس الاثنين لأول مرة منذ 70 عاما، ستمنح لهم الفرصة باللقاء مجدد ا اليوم لمدة ساعتين وبشكل منفرد وأكثر حميمية في غرف فنادقهم ابتداء من العاشرة صباحا في منتجع جبل كوم غانغ.
كما تناولت العائلات وجبة الغداء في غرفها، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها العائلات المنفصلة اجتماعات من هذا النوع.
بعد الغداء، انضمت كل العائلات إلى لقاء جماعي في قاعة الاجتماعات العامة لمدة ساعتين ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر.
وفي يوم الأربعاء، ستعقد العائلات اجتماعًا وغداءً أخيرين قبل العودة إلى الجنوب.

[Photo : KBS News]

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