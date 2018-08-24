المشاركون في لقاءات لم الشمل العائلي يعودون إلى الديار اليوم

أكتب :

2018-08-22 12:13:38

تحديث :

2018-08-22 12:20:00

المشاركون في لقاءات لم الشمل العائلي يعودون إلى الديار اليوم

سيعود 89 كوريا جنوبيا إلى ديارهم اليوم الأربعاء بعدما شاركوا طوال ثلاثة أيام في لقاءات لم الشمل العائلي بين الكوريتين في منتجع جبل كوم غانغ في كوريا الشمالية.
اجتمع المشاركون في اللقاءات بذويهم الكوريين الشماليين لأول مرة منذ حوالي 70 عاماً يوم الاثنين الماضي، والتقوا مجددا اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا ولمدة ساعتين، تبعتها مأدبة غداء دامت ساعة واحدة.
الكوريتان كانتا قد اتفقتا في الأصل على أن تدوم لقاءات اليوم الأخير ساعتين، غير أن كوريا الجنوبية اقترحت تمديد ذلك إلى ثلاث ساعات.
ومن المقرر أن يغادر الكوريون الجنوبيون منتجع كوم غانغ في حدود الساعة 1:45 بعد الظهر على أن يصلوا الى سوكشو في كوريا الجنوبية في حوالي الساعة 5:20 مساء.

[Photo : YONHAP News]

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